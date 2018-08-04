Сервис Google Maps стал показывать Землю шарообразной

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Шарообразной показывает нашу планету на максимальном отдалении картографический сервис Google Maps, заметили 3 августа пользователи интернет-портала Reddit.

До недавнего времени спутниковая карта поверхности Земли, демонстрируемая Google Maps, показывала планету плоской, но с последним обновлением Земля получила форму шара в 3-D.

Сообщается, что для того, чтобы увидеть планету шарообразной, необходимо максимально уменьшить масштаб карты в приложении, после чего Землю можно вращать в любую сторону. По словам пользователей, теперь любой желающий может получить точное представление о географических особенностях планеты. Сообщается, что функция доступна на любом браузере, в том числе Chrome, Firefox и Edge.

Пользователями уже высказываются предположения, что данное обновление может не понравиться сторонникам теории плоской Земли.

Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМ, 3% жителей России твердо считают, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят жителей страны в заблуждение. Еще 4% сомневаются в том, что Земля круглая.