Суббота, 4 Августа 2018 года
13:25:54 МСК

Жара в Испании привела к первым жертвам

Общество

Пик аномальной температуры ожидается 5 августа

Жара в Испании привела к первым жертвам
Грук Андрей © ИА Красная Весна
Толедо. Испания

Мадрид, 4 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Два человека скончались от тепловых ударов в Испании, передает телеканал N-TV. В Мурсии жертвами экстремальной погоды стали двое мужчин — 40-летний мигрант из Нигерии и работавший в своем саду 78-летний пенсионер.

Жара установилась на всей территории Испании, достигнув и местами превысив отметку в 40 градусов. 3 августа в Севилье зафиксирована температура в 44,4 градуса. В районе города Нерва в Андалусии пожар уничтожил тысячу гектаров леса.

«2018 год станет одним из самых жарких из когда-либо зарегистрированных с новыми показателями температур во многих странах, что неудивительно», — говорит заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова в последнем информационном бюллетене организации.

Как сообщало ИА REGNUM, пик жары синоптики прогнозируют на уик-энд. На юго-западе возможно повышение температуры до 48 градусов. Похолодание начнется к 7−8 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании ожидается экстремальная 48-градусная жара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Погодные аномалии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить