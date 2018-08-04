Жара в Испании привела к первым жертвам

Мадрид, , 12:41 — REGNUM Два человека скончались от тепловых ударов в Испании, передает телеканал N-TV. В Мурсии жертвами экстремальной погоды стали двое мужчин — 40-летний мигрант из Нигерии и работавший в своем саду 78-летний пенсионер.

Жара установилась на всей территории Испании, достигнув и местами превысив отметку в 40 градусов. 3 августа в Севилье зафиксирована температура в 44,4 градуса. В районе города Нерва в Андалусии пожар уничтожил тысячу гектаров леса.

«2018 год станет одним из самых жарких из когда-либо зарегистрированных с новыми показателями температур во многих странах, что неудивительно», — говорит заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова в последнем информационном бюллетене организации.

Как сообщало ИА REGNUM, пик жары синоптики прогнозируют на уик-энд. На юго-западе возможно повышение температуры до 48 градусов. Похолодание начнется к 7−8 августа.

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