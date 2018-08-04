В России создаётся онлайн-энциклопедия для геймеров

Москва, , 11:45 — REGNUM Энциклопедию для геймеров RAWG. io создает основатель сайта Kanobu, Гаджи Махтиев, сообщает 4 августа РБК.

Идея открыть аналог сайта IMDB, самого известного сайта-энциклопедии о кинематографе, пришла к Махтиеву, по его словам, еще в 2012 году. При этом Махтиев хотел специализироваться на запросах о не самых популярных играх.

Разработку платформы сайта-энциклопедии для геймеров Махтиев начал на сайте RAWG.io. Здесь собирается информация о тысячах проектов на разных платформах — консолях, ПК и мобильных устройствах. Кроме того, в карточках игр есть видео и скриншоты, профили разработчиков, оценочное время прохождения и другая, полезная для геймеров информация. Информационную базу собирают создатели и зарегистрированные пользователи, которых у сайта уже более 19 тысяч. База подгружает также информацию из открытых источников: App Store, Google Play, GOG, Wikipedia, YouTube, Twitch, Reddit и Imgur.

Проект, созданный с нуля, уже содержит в своей базе более 56 тысяч игр от 15 тысяч разработчиков. Команда проекта не пользовалась данными игрового портала Absolute Games и не привлекала аудиторию за счет созвучного IMDB бренда IGDB.

«Мы хотели сделать что-то свое, не копировать и не пользоваться чужой репутацией», — поясняет свои мотивы Махтиев. Такой подход уже привлек в команду RAWG. io авторитетных разработчиков и партнеров.

Кроме того, RAWG. io уже привлек 2 млн долларов инвестиций от фондов и частных лиц, а также 5 млн долларов были привлечены на весенней продаже токенов. До 40% привлеченных средств команда пустит на развитие сообщества. Команда сайта рассчитывает до конца года собрать 2 миллиона пользователей. До конца же этого года сайт планирует расширить базу до 100 тыс. игр и запустить сервис персональных рекомендаций для геймеров.

Напомним, что предприниматель Гаджи Махтиев начинал карьеру в пресс-службах Министерства печати при Михаиле Лесине и Федерации интернет-образования, дочерней структуре ЮКОСа, которая на 10 млн долларов в год от дохода нефтяной компании развивала сеть учебных центров по всей стране. В 2007 году Гаджиев зарегистрировал домен Kanobu, один из самых известных сайтов про игры.