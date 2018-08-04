В Санкт-Петербурге проходят гонки Европейской парусной лиги чемпионов

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге сегодня, 4 августа, проходит квалификационный раунд Европейской парусной Лиги чемпионов (SAILING Champions League). Соревнования продлятся с 3 по 6 августа.

Данные соревнования Санкт-Петербург принимает уже третий год подряд. Парусные гонки проходят в акватории Невы возле Петропавловской крепости. На пляже Петропавловской крепости организована гоночная деревня, где все желающие могут наблюдать за гонками.

Также на пляже созданы места активности для посетителей: верёвочный куб, пляжный волейбол, обучение виндсёрфингу на береговом тренажёре, парусные тренажёры для взрослых и детей.

В квалификационном раунде Европейской парусной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге соревнуются команды, которые заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран. Победители квалификационного этапа, проходящего на Неве выйдут в финал международной Лиги, который состоится в Швейцарии в конце лета.

В этом году состав участников парусных гонок увеличился на треть — в соревнованиях участвуют 24 яхт-клуба из 16 стран Европы.

Цвета российского флага защищают сразу несколько яхт-клубов. Прежде всего это Яхт-клуб Санкт-Петербурга, который является одним из организаторов соревнований. Также в гонках участвуют экипажи из Москвы — яхт-клубы «Навигатор» и «ПИРогово», и Екатеринбурга — «Повелитель паруса — Европа» и «Повелитель паруса — Азия».

Среди сильных иностранных экипажей выделяется знаменитый на весь мир британский яхт-клуб Royal Ocean Racing Club.

Также в гонках участвует победитель квалификационного этапа Европейской парусной Лиги чемпионов 2017 года — команда «Северогерманского гоночного союза» из Гамбурга.

Традиционно сильная в речных условиях Швейцария будет представлена двумя клубами, среди которых титулованный яхт-клуб из Женевы — призер Европейской парусной Лиги чемпионов 2017.

Смотрите галерею к статье