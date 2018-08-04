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Африканский союз: высшее образование — гарантия развития континента

Общество

Региональная международная организация возлагает большие надежды на Панафриканский университет в Камеруне

Африканский союз: высшее образование — гарантия развития континента
Tamarcus Brown
Учеба

Аддис-Абеба, 4 августа 2018, 10:58 — REGNUM  Продвижение высшего образования в Африке будет гарантировать устойчивое развитие континента, ориентированное на сохранение истории, культуры и содействие региональной солидарности. Об этом заявили представители Африканского союза 4 августа столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщает Prensa Latina.

Ключевую роль в исследовании и оценке функционирования образовательных центров региона будет играть Панафриканский университет, чей ректорат был недавно перенесен из Эфиопии в Камерун. Здесь будут изучаться науки о космосе, энергетика, изменения климата, государственное управление и гуманитарные науки.

Согласно заявлению Союза, развитие этого проекта реализуется благодаря компромиссу большого количества заинтересованных участников, в том числе академиков, институтов, правительств и международных партнеров. Подготовка в стенах Панафриканского университета должна быть адаптирована к задачам, которые возлагает глобализированное общество, а также конкретные контексты, требующие разработки различных специальностей.

Для этого учебные программы должны отличаться оригинальностью и адаптацией к африканской реальности, а преподаватели обладать профессионализмом и высокими человеческими качествами.

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