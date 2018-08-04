Суббота, 4 Августа 2018 года
10:40:42 МСК

Немецкий суд оставил в силе приговор для 89-летней нацистки

Общество

Урусла Хавербек останется в тюрьме до весны 2020 года

Карлсруэ, Германия, 4 августа 2018, 09:43 — REGNUM  Немецкий конституционный суд отклонил апелляцию, поданную защитой 89-летней гражданки Германии Урсулы Хавербек, передает Mitterdeutscher Rundfunk.

3 августа суд оставил в силе приговор в виде двух лет лишения свободы для пожилой женщины, обвиненной в разжигании межэтнической розни. По мнению судей, наказание за отрицание Холокоста совместимо с основополагающим правом на свободу выражения мнения.

Урсула Хавербек отбывает тюремный срок с мая 2018 года. В течение своей жизни женщина неоднократно подвергалась штрафам и испытательным срокам за заявления, оправдывающие преступления нацистского режима. В частности, она утверждает, что Освенцим был лишь трудовым лагерем, а не местом массового уничтожения людей. Хавербек стала иконой ультраправого подполья в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии 89-летняя неонацистка приговорена к двум годам тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить