Немецкий суд оставил в силе приговор для 89-летней нацистки

Карлсруэ, Германия, , 09:43 — REGNUM Немецкий конституционный суд отклонил апелляцию, поданную защитой 89-летней гражданки Германии Урсулы Хавербек, передает Mitterdeutscher Rundfunk.

3 августа суд оставил в силе приговор в виде двух лет лишения свободы для пожилой женщины, обвиненной в разжигании межэтнической розни. По мнению судей, наказание за отрицание Холокоста совместимо с основополагающим правом на свободу выражения мнения.

Урсула Хавербек отбывает тюремный срок с мая 2018 года. В течение своей жизни женщина неоднократно подвергалась штрафам и испытательным срокам за заявления, оправдывающие преступления нацистского режима. В частности, она утверждает, что Освенцим был лишь трудовым лагерем, а не местом массового уничтожения людей. Хавербек стала иконой ультраправого подполья в Германии.

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