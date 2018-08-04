Журналисты британской газеты потребовали у гендиректора часть его зарплаты

Лондон, , 09:20 — REGNUM Вернуть часть зарплаты, полученной генеральным директором в 2017 году, потребовали у него журналисты британской газеты Financial Times, сообщает 4 августа агенство Reuters, ссылаясь на обращение журналистов.

Обращение к редакторам и журналистам FT во всем мире направил Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов.

Отмечается, что, согласно поданной в июле отчетности, генеральный директор Джон Риддинг заработал 2,55 миллиона фунтов (3,4 миллиона долларов) в 2017 году. Эту зарплату журналисты называют абсурдно высокой и предлагают Риддингу вернуть часть денег для перераспределения их между низкооплачиваемыми сотрудниками издания.

«Мы считаем, что Джон Риддинг должен вернуть свою абсурдно высокую заработную плату сверх доходов с 2016 года и использовать средства для вознаграждения всех сотрудников, особенно тех, у кого более низкие зарплаты, и таким образом помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда», — заявляется в обращении.

Обращение подписали более 20 журналистов FT. Берд отмечает, что сотрудники получают зарплату, которая годами не повышается. И на этом фоне решение компании заплатить генеральному директору зарплату, равную 100 окладам журналиста-стажера является, по словам Берда, «издевательством над любой концепцией справедливости и нарушает границы корпоративной целостности».

Стоит отметить, что, согласно отчетности FT, зарплата генерального директора в 2017 году увеличилась до 2,55 млн фунтов стерлингов против 2,04 млн фунтов годом ранее.