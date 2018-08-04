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На Нью-Йоркской фондовой бирже организуют криптовалютную площадку

Общество

Там пользователи смогут совершать сделки, расплачиваясь криптовалютой

На Нью-Йоркской фондовой бирже организуют криптовалютную площадку
Andre Francois
Биткойн

Нью-Йорк, США, 4 августа 2018, 09:00 — REGNUM  Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) намерен организовать систему Bakkt, пользователи которой смогут проводить покупки и продажи, расплачиваясь криптовалютой.

Об этом 4 августа сообщает РБК.

Уточняется, что система Bakkt уже начала сотрудничать с крупными корпорациями, в список которых входят такие компании как Microsoft, Starbucks и Boston Consulting Group.

Криптовалютная площадка должна заработать в ноябре 2018 года, после одобрения комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

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