Медведев: За нарушения при техосмотре надо ввести уголовное наказание

Москва, , 08:38 — REGNUM Правительство РФ предлагает ввести административную и уголовную ответственность за фальшивые технические осмотры транспортных средств, заявил 3 августа на заседании правительства его глава Дмитрий Медведев.

«Подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых «серых» диагностических карт состояния автомобиля. По сути, они никакие не «серые» — это просто фальшивки. Зачастую их выдают компании, которые вообще ничем не занимаются, ничего не осматривают», — сказал Медведев.

В частности, будет предложено изменить положения закона о техосмотре транспортных средств, а также внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

«За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения ‑ и водители, и эксперты, и компании-операторы — будут нести административную или уголовную ответственность», — сказал Дмитрий Медведев.

Контроль за соблюдением новых правил техосмотра предполагается доверить МВД.

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