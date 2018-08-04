Коренные народы Ленобласти объединятся с Сибирью и Дальним Востоком России

Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Дом дружбы Ленинградской области заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Суть договоренностей — в координации сил для сохранения межкультурного диалога и уникальных традиций коренных малочисленных народов.

На территории Ленинградской области наряду с русскими традиционно проживали финно-угорские племена. Сегодня три финно-угорских народа — вепсы, ижоры и водь — включены в перечень коренных малочисленных народов России.

Договорившись о сотрудничестве с федеральной ассоциацией, Ленинградская область присоединится к нескольким регионам Северо-Запада: общественные организации республик Коми и Карелия, Ненецкого автономного округа, Мурманской области уже присоединились к решению общей задачи по сохранению древних традиций.

Знакомство Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с Домом дружбы Ленинградской области состоялось в конце 2017 года. Президент ассоциации, депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков посетил учреждение, осмотрел экспозицию интерактивного музея культур народов региона и обсудил с руководителем Дома дружбы Владимиром Михайленко вопросы взаимодействия.

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По итогам встречи было решено создать в Ленинградской области на базе Дома дружбы региональное отделение ассоциации и заключить соглашение о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений. Стороны договорились совместно решать задачи по укреплению этнокультурных связей, расширять контакты между общественными объединениями разных регионов России, проводить общие культурно-просветительские мероприятия — и обмениваться уже существующим опытом.

Сохранение самобытной культуры малых народов давно стало приоритетным направлением политики правительства Ленинградской области. Областные власти в течение нескольких лет реализуют подпрограмму «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» (в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»).

«Правительство оказывает поддержку и является организатором национальных праздников, мастер-классов, уроков языков, и многого другого. В регионе издаются книги, сборники, учебные пособия на языках коренных малочисленных народов, их можно найти в районных библиотеках и культурных центрах. У нас в запасе большое количество идей, которыми мы готовы делиться с коллегами и тем самым добиваться еще больших успехов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький.

Дом дружбы Ленинградской области благодаря партнерству с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ может стать известным на федеральном уровне. На данный момент обсуждается возможность проведения на базе учреждения ряда мероприятий VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдет 5−7 декабря 2018 года в Петербурге. Одной из тем форума станут проблемы коренных народов Севера, которые и планируется обсудить в стенах Дома дружбы Ленобласти.

ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» — учреждение под ведомством комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Учреждение тесно сотрудничает с десятками национально-культурных общественных организаций, реализует множество просветительских проектов на территории региона.

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