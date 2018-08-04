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В Москве 4 августа ожидается гроза и жаркая погода

Общество

Столбики термометров поднимутся до температуры в +27…+29 °C

В Москве 4 августа ожидается гроза и жаркая погода
Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Москва, 4 августа 2018, 08:00 — REGNUM  По прогнозам синоптиков, в столице России в субботу, 4 августа, ожидается жаркая погода и гроза. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В метеослужбе отмечают, что 4 августа в Москве столбики термометров поднимутся до температуры в +27…+29 °C.

«Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Гроза», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Москве будет дуть западный ветер, его скорость будет достигать 5−10 м/с, при грозе — порывы до 15 м/с.

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