В этом году в Средиземноморье погибли более 1500 нелегальных мигрантов

Женева, Швейцария, , 07:59 — REGNUM С начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 нелегальных мигрантов. Такие данные озвучило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает телеканал N-TV 4 августа.

Более половины из них погибли в июне и июле. Число смертей на море увеличилось, несмотря на то, что общее число прибывающих в Европу нелегалов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. За семь месяцев Средиземное море пересекли около 60 тыс. мигрантов, из них около 23,5 тыс. прибыли в Испанию, 18,5 тыс. — в Италию и 16 тыс. в Грецию.

Читайте также: El País: ЕС пытается предотвратить в Испании итальянский сценарий

Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании и Марокко обратились за финансовой помощью к Европейской комиссии, чтобы перекрыть маршрут нелегальной миграции. После того, как в июне новое правительство Италии запретило принимать в итальянских портах судна НПО с мигрантами на борту, нагрузка на Испанию резко возросла.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев этого года в Испанию прибыли более 22 тыс. нелегалов