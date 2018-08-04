В Сирии тысячи беженцев вернулись в города Эр-Растан и Тель-Биса

Дамаск, , 07:25 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике интенсивно идёт процесс возвращения беженцев в свои дома. В провинции Хомс в два города — Тель-Биса и Эр-Растан вернулись уже несколько тысяч человек. Об этом сообщают представители местных властей.

Население города Тель-Биса с момента его освобождения от боевиков увеличилось более чем в два раза. По словам члена комитета правления города Халеда Вадия, ещё три месяца назад, когда город был под контролем боевиков, в нём проживали пять тысяч семей. Сейчас в городе проживают уже 12 тыс. семей.

«Электросети постепенно восстанавливаем, водопровод уже починили, вода есть. Жизнь будет лучше, государство делает для этого все возможное», — рассказал Вадия, чьи слова приводит ТАСС.

В город Эр-Растан, который также был освобождён от боевиков три месяца назад, уже вернулись 1,5 тыс. беженцев.

Член комитета управления города Эйдаман Касиер рассказал РИА Новости, что до войны в Эр-Растане проживали около 10 тыс. человек. Когда пришли боевики, многие местные жители бежали. В основном беженцы ехали в Дамаск или в другие города в провинции Хомс, которые остались под контролем правительства.

Также Касиер отметил, что город сильно пострадал во время войны, как минимум 70% домов в Эр-Растане нуждаются в ремонте.