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Винокур: делёж имущества между Петросяном и Степаненко — их личное дело

Общество

То, что Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с супругом имущества, является «личным делом двух людей»

Винокур: делёж имущества между Петросяном и Степаненко — их личное дело
Okras
Владимир Винокур

Москва, 4 августа 2018, 07:18 — REGNUM  Эстрадный артист комедийного жанра Владимир Винокур предложил не вмешиваться во взаимоотношения артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает агентство Nation News.

По словам Винокура, то, что Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с супругом имущества, является «личным делом двух людей».

«Это их личное дело. Я категорически против вмешательства прессы в личные дела двух людей. С кем они, что они делят — это их личное дело», — цитирует агентство слова сатирика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в июле Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы иск по разделу совместно нажитого с супругом, Евгением Петросяном, имущества. Рассмотрение иска назначено на понедельник, 6 августа.

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