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«Мне не нужно много паспортов». Усик не намерен менять гражданство

Общество

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик «расстроил» украинских журналистов

«Мне не нужно много паспортов». Усик не намерен менять гражданство
Andriy Makukha
Александр Усик (слева)

Киев, 4 августа 2018, 07:08 — REGNUM  Украинский боксер Александр Усик, недавно завоевавший титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, не собирается менять гражданство Украины на какое-либо еще.

«Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня всё есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде», — так знаменитый спортсмен отреагировал на вопрос украинских журналистов, готов ли он отказаться от паспорта Украины в пользу российского, который ему задали в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, Усик пояснил, что предложений сменить гражданство он ни от кого не получал.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа боксер отказался от предложения украинских властей присвоить ему звание Героя Украины за спортивную победу над российским боксером Муратом Гассиевым.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили отказ Усика от звания «Героя Украины»

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