Семь новых путепроводов появятся в Москве за три года

Москва, , 04:17 — REGNUM Семь автомобильных путепроводов планируется построить в Москве к 2021 году, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что Москомархитетура согласовала три проекта путепроводов «Солнцево-Бутово-Видное» и два путепровода в поселении Сосенском. Кроме того путепровод будет построен через Курское направление московской железной дороги между улицей Новохохловской и третьим транспортным кольцом.

Проект по строительству путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Зеленограде находится пока в стадии разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что на территории бывшей промзоны столичного завода «ЗиЛ» будут построены три пешеходных и два автомобильных моста.