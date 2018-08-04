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Семь новых путепроводов появятся в Москве за три года

Общество

Их предполагается построить к 2021 году

Семь новых путепроводов появятся в Москве за три года
Иллюстрация: Mos.ru
Путепровод через пути Павелецкого направления МЖД (Электролитный проезд)

Москва, 4 августа 2018, 04:17 — REGNUM  Семь автомобильных путепроводов планируется построить в Москве к 2021 году, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что Москомархитетура согласовала три проекта путепроводов «Солнцево-Бутово-Видное» и два путепровода в поселении Сосенском. Кроме того путепровод будет построен через Курское направление московской железной дороги между улицей Новохохловской и третьим транспортным кольцом.

Проект по строительству путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Зеленограде находится пока в стадии разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что на территории бывшей промзоны столичного завода «ЗиЛ» будут построены три пешеходных и два автомобильных моста.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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