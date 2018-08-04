Названа полная стоимость наземного метро в Москве

Москва, , 04:12 — REGNUM Полная стоимость наземного метров в Москве составит 155 млрд рублей, сообщили в пресс-службе РЖД.

Отметим, что речь идет о стоимости московских центральных диаметров (МЦД).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле мэр Москвы Сергей Собянин на панельной сессии Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» заявил, что городу необходимо наземное метро, иначе мегаполису не выжить.

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