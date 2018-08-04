Отличник ЕГЭ поступил в МГУ

Москва, , 03:41 — REGNUM Сдавший на максимальный бал ЕГЭ московский школьник Руслан Салимгареев поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Другого нельзя было и ожидать! — сказал Салимгареев. — Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Салимгареев оказался первым школьником, сдавшим ЕГЭ на 400 баллов. Выбирая вуз, он предпочел МГУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник школы успешно сдал допэкзамен в МГУ