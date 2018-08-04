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Отличник ЕГЭ поступил в МГУ

Общество

«Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент»

Москва, 4 августа 2018, 03:41 — REGNUM  Сдавший на максимальный бал ЕГЭ московский школьник Руслан Салимгареев поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Другого нельзя было и ожидать! — сказал Салимгареев. — Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Салимгареев оказался первым школьником, сдавшим ЕГЭ на 400 баллов. Выбирая вуз, он предпочел МГУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник школы успешно сдал допэкзамен в МГУ

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