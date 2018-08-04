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В мексиканском Сьюдад-Хуаресе нашли 11 расчлененных тел

Общество

Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных городов Мексики

Сьюдад-Хуарес, Мексика, 4 августа 2018, 03:01 — REGNUM  В пограничном мексиканском городе Сьюдад-Хуарес обнаружены расчлененные тела 11 человек — троих женщин и восьми мужчин, 3 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полиции, тела были обнаружены в одном из домов Сьюдад-Хуареса. Полиция связывает массовое убийство с войной преступных группировок в городе.

Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных городов Мексики. Город на границе является центром наркотрафика, похищений людей и перевозки нелегальных мигрантов.

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