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«Алроса» продала крупнейший в России бриллиант

Общество

Коллекция «Династия» состояла из 5 бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат

Москва, 4 августа 2018, 02:49 — REGNUM  Компания «Алроса» провела аукцион на своей торговой площадке по продаже самого чистого и крупнейшего бриллианта в России, сообщает пресс-служба компании.

Компания называет драгоценный камень «Династия» самым чистым из крупных бриллиантов в истории российского ювелирного искусства. Бриллиант имеет массу в 51,38 карат, является бесцветным. Компания отмечает, что «Династия» — самый дорогой драгоценный камень когда-либо проданный «Алросой».

Коллекция «Династия», состоящая из пяти камней, принесла компании выручку около $10 млн.

Напомним, в ноябре 2017 года компания «Алроса» провела первый аукцион по продаже коллекции «Династия», на котором были проданы четыре из пяти камней коллекции. Отмечается, что итоговые цены превысили стартовые на 30%.

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Ювелирное дело
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