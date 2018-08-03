Путин распорядился заменить военные кафедры ВУЗов на учебные центры

Москва, 3 августа 2018, 23:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин распорядился организовать военные учебные центры вместо военных кафедр в ВУЗах, сообщает 3 августа официальный интернет-портал правовой информации.
Военные учебные центры должны быть организованы по унифицированному образцу и в них будут обучать не только офицеров, но и сержантов запаса.
Кроме того, отчисленные с военных кафедр гражданских ВУЗов за неуспеваемость и за прогулы студенты будут лишаться возможности восстановления и будут призваны на срочную службу на общих основаниях.
Допуск к военным сборам теперь может быть ограничен из-за наличия недвижимости за границей, второго гражданства и родственников, проживающих за рубежом.
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