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Путин распорядился заменить военные кафедры ВУЗов на учебные центры

Общество

Эти военные центры займутся также подготовкой сержантов и старшин запаса

Москва, 3 августа 2018, 23:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин распорядился организовать военные учебные центры вместо военных кафедр в ВУЗах, сообщает 3 августа официальный интернет-портал правовой информации.

Военные учебные центры должны быть организованы по унифицированному образцу и в них будут обучать не только офицеров, но и сержантов запаса.

Кроме того, отчисленные с военных кафедр гражданских ВУЗов за неуспеваемость и за прогулы студенты будут лишаться возможности восстановления и будут призваны на срочную службу на общих основаниях.

Допуск к военным сборам теперь может быть ограничен из-за наличия недвижимости за границей, второго гражданства и родственников, проживающих за рубежом.

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Судьба военных кафедр
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