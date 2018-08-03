Суд наказал мужчину, униженного украинскими нацистами

Чернигов, Украина, , 23:08 — REGNUM Мужчина, которого боевики «Национальных дружин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее привязали к столбу, должен отработать 50 часов на общественных работах за то, что он якобы бросил бутылку в памятник так называемой «Небесной сотне». Решение принял Деснянский районный суд Чернигова, сообщили 3 августа в пресс-службе национальной полиции области.

Ему следует также уплатить штраф, эквивалентный 822 рублям.

Отметим, что никто из тех, кто унижал мужчину, не был задержан, хотя их имена известны.

Напомним, 20 июля 2018 года в сети появилось видео, на котором видно, как члены одной из украинских нацистских группировок издеваются над мужчиной, привязав его к столбу и нацепив на него табличку «Я — ватник» при полном безразличии или молчаливой поддержке полиции. Видео выложил один из участников события — член банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Тарнавский.

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