В особо крупном размере. На Южном Урале наркоторговцы получили большой срок

Касли, Челябинская область, , 05:28 — REGNUM Сроки больше десяти лет получили наркоторговцы из Каслинского района (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор оглашен Каслинским городским судом в отношении двух мужчин: один, 48-летний, уже был судим за наркоторговлю, а его 26-летний подельник осужден впервые.

Суд признал обоих каслинцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Наркотиками они занимались с ноября 2016 по февраль 2017 гг. в Челябинске.

«В 2017 году 48-летний обвиняемый приобрел наркотическое вещество, содержащее карфентанил, суммарной массой не менее 329,37 г, часть из которого передал второму соучастнику для последующей реализации наркопотребителям», — отметили в надзорном ведомстве.

Что касается второго члена группы, он держал часть наркотиков у себя дома, в селе Тюбук (Каслинский район).

«Суд назначил виновным наказание в виде лишения своды на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске к условным срокам лишения свободы приговорили двух мужчин, вырастивших с специально снятом доме 24 растения конопли. Они, как выяснилось, не собирались продавать коноплю.

Читайте ранее в этом сюжете: Два челябинских «агронома» осуждены за коноплю