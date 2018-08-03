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Один из пострадавших при авиакатастрофе в Мексике подал в суд на компанию

Общество

Мужчина обвиняет авиакомпанию Aeromexico в халатности

Один из пострадавших при авиакатастрофе в Мексике подал в суд на компанию
StelaDi
Пассажир самолета

Чикаго, США, 3 августа 2018, 22:27 — REGNUM  Один из пострадавших в результате крушения самолёта Aeromexico в Мексике подал в суд на авиаперевозчика в США, сообщает Excelsior.

По информации издания, с иском против авиакомпании выступил 43-летний житель Чикаго мексиканского происхождения Нестор Мартинес. Мужчина считает, что Aeromexico допустила халатность, разрешив взлёт воздушного судна в непогоду.

Напомним, пассажирский самолёт, на борту которого находился 101 человек, потерпел крушение 31 июля сразу же после взлёта в аэропорту «Гвадалупе Виктория» в мексиканском штате Дуранго. В результате аварии никто не погиб. Предварительной причиной произошедшего были названы неблагоприятные погодные условия.

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Авиапроисшествия
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