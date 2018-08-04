Похищен миллион. В Челябинске бывший главбух детсада «сдаст отчеты» в суде

Челябинск, , 05:54 — REGNUM Бывший главный бухгалтер одного из детских садов Челябинска предстанет перед судом за присвоение бюджетных денег в размере 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фигурантом дела, как отметили в надзорном ведомстве, является 49-летняя челябинка, присвоившая деньги из городского бюджета в период с 2013 по 2015 гг. Средства были выделены детсаду на зарплату и выплаты стимулирующего характера городским комитетом по делам образования.

«Установлено, что обвиняемая вносила недостоверные сведения в документацию о начислении заработной платы себе и трудоустроенному в детском саду супругу, завышая реально подлежащие выплате суммы, — сообщили в прокуратуре. — Общая сумма хищений составила свыше 1,3 млн рублей».

Бывшего бухгалтера обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах преступлений (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ). Процесс будет проходить в Центральном районном суде Челябинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля жительница города Карабаш (Челябинска область) признана виновной в похищении 5,7 млн рублей у пенсионеров.

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