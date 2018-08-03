Пятница, 3 Августа 2018 года
21:54:53 МСК

СМИ: Два из семи киевских мостов через Днепр в предаварийном состоянии

Общество

Мосты обещают починить к сентябрю

Киев, 3 августа 2018, 21:42 — REGNUM  Мост имени Патона и мост Метро находятся в предаварийном состоянии, сообщил 3 августа немецкий телеканал Deutsche Welle со ссылкой на администрацию города.

Помимо двух мостов через Днепр, срочного ремонта требует Шулявский путепровод.

В киевской администрации заверили, что предпринимают все необходимые меры для предотвращения аварий и несчастных случаев. Движение грузового транспорта по аварийным сооружениям ограничено.

Напомним, 25 июля сильным ливнем в Киеве смыло мост на пересечении улиц Телиги и Фрунзе.

Читайте подробнее: В Киеве «устал» еще один мост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главные новости инфраструктуры Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить