В спецсанаториях Украины отдохнули лишь три депутата Верховной рады

Киев, , 21:25 — REGNUM В 2018 году услугами государственных санаториев воспользовались всего три народных депутата, заявили в Комитете избирателей Украины, сообщило 3 августа издание «Зеркало недели».

Аппарат Верховной рады владеет санаториями в черноморском городе Скадовск, а также базами отдыха под Киевом.

«Существование специальных санаториев Верховной рады является нецелесообразным. Такие санатории были популярны в СССР, но сейчас в них нет никакого смысла. <…> Учитывая низкую заинтересованность в отдыхе в этих заведениях, их было бы логично продать на открытом конкурсе», — считает руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Напомним, в начале 2018 года на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о зимнем отдыхе президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах стоимостью около $500 тыс.

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