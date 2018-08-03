В школах Киргизии большая нехватка учебников и проблемы с английским языком

Бишкек, , 21:19 — REGNUM В школах Киргизии не хватает 11 миллионов учебников, на их покупку нужно не менее 600 млн сомов (более 555,5 млн рублей). Об этом заявила министр образования Гульмира Кудайбердиева, выступая на заседании правительства.

«Министерство образования разрабатывает механизмы для облегчения бремени родителей, которым приходится покупать книги. В Грузии, в Узбекистане и в Армении ввели механизм аренды книг, и опыт оказался успешным. Сейчас при поддержке Государственного банка развития разрабатываются электронные библиотеки, которым требуются мощные серверы и компьютеры», — добавила она.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выразил мнение, что киргизстанцы должны в совершенстве владеть киргизским, русским и английским языками.

«Английский язык надо вводить с первого класса. При необходимости разработать методику. Нужно вводить изучение языка и в детских садах. Мы несколько лет поднимаем вопрос, но правительство никак не может сдвинуть его с места», — отметил он.

Также глава кабинета министров заострил внимание на острой нехватке в Киргизии дошкольных учреждений. По его словам, в стране насчитывается около 50 тысяч детей в возрасте от двух до семи лет, для обучения которых необходимо около 600 детских садов.

«При этом 73 здания детских садов используются не по прямому назначению. В них находятся различные госорганы, частные учебные заведения и иные учреждения. Я считаю большим упущением правительства то, что наши дети вынуждены целыми днями находиться на улице, без надлежащего воспитания и образования», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии работают 2 236 школ, из которых 1 423 с киргизским языком обучения, 216 — русскоязычных и 551 — со смешанными языками. Последние являются преимущественно киргизско-русскими.

Отметим, что в 2017 году министерство образования и науки Киргизии изменило учебные планы всех школ страны, сделав акцент на углубленном изучении английского языка.

По мнению местных чиновников, это будет способствовать тому, что киргизстанским школьникам будет легче поступать в вузы США и ЕС, а трудовые мигранты будут ездить на заработки не в Россию, а в страны Евросоюза.