Премьер-министр Киргизии: Качество образования в республике падает

Бишкек, , 21:04 — REGNUM Несмотря на постоянное увеличение расходов государства на образовательную сферу, в Киргизии наблюдается снижение качества образования. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщила пресс-служба кабинета министров.

По словам чиновника, в настоящее время около 18% республиканского бюджета направляется в сферу образования. За последние семь лет траты госбюджета по этой статье выросли на 37,5%: c 21,6 млрд сомов (20 млрд рублей) в 2012 году до 29,7 млрд сомов (27,5 млрд рублей) в 2018 году.

«Анализ, проведенный PISA в 2009 году, показал, что из 65 государств Киргизия занимает последнее место. По данным INDEX, по активности научных исследований наша страна занимает 131-е место. Отечественные вузы ни одного раза не входили в число тысячи ведущих университетов мира. Следовательно, в систему образования должны быть внедрены современные концептуальные изменения», — уточнил он.

Также глава правительства отметил, что около 80% учителей в Киргизии работают из чувства патриотизма, и эту ситуацию необходимо менять, пишет «24.kg».

"Нужно сделать так, чтобы учителя в духе патриотизма воспитывали и детей. Кроме того, в системе образования надо стереть различия между городом и селом. Нужно поднимать уровень образования в сельской местности», — подытожил премьер-министр.

Отметим, что одним из способов решить проблему с падением качества образования в Киргизии может стать прием преподавателей из России.

1 июня 2018 года в интервью ИА REGNUM министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева сообщила, что ее ведомство «ведет переговоры с Министерством образования и науки России о направлении в Киргизию волонтеров для преподавания русского языка и отдельных предметов в школах с русским языком обучения».

«Мы надеемся, что обмен опытом между учителями Киргизии и представителями российской системы образования позволит повысить качество обучения в наших школах», — отметила министр.

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Справка ИА REGNUM.

В Киргизии работает 2 236 школ, в которых обучаются свыше 1,1 млн детей и трудятся почти 80 тысяч учителей. Также в стране функционируют 52 высших учебных заведения, в том числе государственных — 31 вуз и частных — 21 вуз.

За последние годы значительно сократился дефицит кадров в общеобразовательных учреждениях страны. Так, в 2012 году в школах Киргизии не хватало 3 800 педагогов, а по итогам 2017 года этот показатель снизился почти в восемь раз — нехватка составила 478 учителей.