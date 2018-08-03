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В школах Киргизии будут изучать английский с первого класса

Общество

3 августа в Бишкек прошло заседание правительства, посвященное проблемам образования

В школах Киргизии будут изучать английский с первого класса
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Бишкек, 3 августа 2018, 20:45 — REGNUM  Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял под личный контроль внедрение изучения английского языка с первых классов школы, сообщает 3 августа агентство «КирТАГ».

3 августа в Бишкек прошло заседание правительства, посвященное проблемам образования. Глава правительства заявил, что школьники должны с первого класса изучать три языка: русский, киргизский и английский.

Абылгазиев добавил, что правительство под его руководством будет акцентировать внимание на этом вопросе. Он также подчеркнул, что необходимо углубить изучение русского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа во время совещания правительства министр образования и науки республики Гульмира Кудайбердиева сказала, что ведомство разрабатывает список литературы, фильмов и спектаклей, которые будут обязательны для чтения и просмотра.

Читайте ранее в этом сюжете: Для школьников Киргизии введут обязательный список литературы и фильмов

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Общее образование
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