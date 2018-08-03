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Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний

Общество

Закон расширяет программу «Семь нозологий» и позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты регионов

Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Врач

Москва, 3 августа 2018, 19:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» расширяется программу «Семь нозологий». В неё дополнительно включены еще пять наиболее затратных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Обеспечение лекарствами для лечения орфанных заболеваний, входящих в данную программу, финансируется из государственного бюджета. Ответственности за лечение ещё целого ряда редких заболеваний лежит на регионах.

Принятый закон позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты регионов, связанную с высокой стоимостью лечения редких заболеваний.

Новые правила должны вступить в силу в 2019 году.

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