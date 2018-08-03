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Путин подписал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

Общество

Автовладельцы получают возможность регистрировать машины у официальных дилеров

Путин подписал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Jace
За рулем автомобиля

Москва, 3 августа 2018, 19:13 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон, освобождающий владельцев транспортных средств от необходимости посещать ГИБДД для постановки новых автомобилей на учёт, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, граждане, купившие автомобиль у официальных дилеров, теперь могут регистрировать транспортное средство прямо в автосалоне без посещения Госавтоинспекции.

При этом ГИБДД будет только назначать номер авто, а сами регистрационные знаки владелец машины сможет получить у изготовителя. Предельный уровень тарифов на данные услуги должна будет установить Федеральная антимонопольная служба России.

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