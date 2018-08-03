В Узбекистане пенсии планируют начислять через ID-карты

Ташкент, , 19:13 — REGNUM В Узбекистане разрабатывают индивидуальные электронные карты (ID-карты) для пенсионеров, с помощью которых будут начисляться пенсии, сообщили 3 августа в пресс-службе министерства финансов республики.

В ведомстве отметили, что в республике создан программный комплекс «Пенсия», который охватывает 3,3 млн пенсионеров. Комплекс позволяет минимизировать человеческий фактор в процессе назначения и выплаты пенсий, сэкономить время и упростить процедуру сбора и оформления документов.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы внедрения ID-карт в Узбекистане малайзийская компания выделит $50 млн. Соглашение между сторонами было достигнуто в конце июня.

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