В Киргизии НКО раздувают проблему домашнего насилия

Бишкек, , 19:12 — REGNUM Коалиция за демократию и гражданское общество Киргизии провело телефонный опрос, согласно которому 96% граждан республики признали проблему домашнего насилия, сообщает 3 августа издание «Фергана».

Среди опрошенных лишь 17,5% заявили, что сталкивались с домашним насилием лично, 4,7% — стали жертвами насилия, 10,6% — оказались знакомы с жертвами насилия и 2,2% — знакомы с агрессорами.

Издание не уточняет, какое число людей приняло участие в опросе и какие регионы попали в выборку.

Напомним, весной 2017 года в Киргизии был принят закон «Об охране и защите от семейного насилия». Кроме того, республика ратифицировала Стамбульский протокол для врачей, который обязывает врачей, обнаруживших синяки, обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, на пространстве СНГ общественные фонды и некоммерческие организации систематически ведут информационную компанию, раздувающую показатели семейного насилия. Это делается с целью внедрения инструментов вмешательства в семью и её контроля. Многие эксперты отмечают, что подобные механизмы разрушительны для института семьи.

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