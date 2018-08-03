В судебные тяжбы вовлечена треть населения Казахстана

Астана, , 18:17 — REGNUM Каждый третий гражданин Казахстана вовлечен в судебные тяжбы, так как на рассмотрении судов находится 2,7 млн материалов, сообщает 3 августа издание Inform Buro со ссылкой на администратора программы Верховного суда «Примирение: до суда и в суде» Гульнара Боранбаева.

По его словам, если в 2013 году на рассмотрении было 1,4 млн дел, то в 2017 году — 2,7 млн. В каждом деле участвует не менее двух человек, поэтому в судебные тяжбы вовлечены 5,4 млн человек, что составляет 33% населения Казахстана.

По итогам шести месяцев 2018 года рост количества дел составил 40%. Статистика ухудшается, несмотря на популяризацию института медиации (внесудебное решение споров).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле председатель Верховного суда Казахстана Жаким Асанов призывал граждан решать споры во внесудебном порядке. Он обратил внимание на неутешительный рост количества судебных обращений.

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