В Казахстане опровергли сообщение СМИ о сносе мечетей

Астана, , 17:32 — REGNUM Информация, распространённая СМИ Казахстана, о сносе мечетей, расположенных ближе 300 метров к школе, не соответствует действительности, сообщает 3 августа издание InformBuro со ссылкой на и. о. заместителя председателя комитета общественного согласия министерства общественного развития Балгабека Мырзаева.

По его словам, в Казахстане отсутствуют правила сноса мечетей, расположенных на расстоянии менее 300 метров от школ. Информация СМИ не соответствует нормам действующего законодательства, добавил Мырзаев.

Он отметил, что требование отдаленности от школ распространяется на помещения для проведения религиозных мероприятий. Речь идет о помещениях в торговых центрах, больницах, вокзалах и других зданиях.

Напомним, 2 августа СМИ Казахстана сообщили, что в республике было принято новое законодательство, которое запрещает строить мечети на расстоянии менее 300 метров от школы. Многие издания написали, что теперь все мечети, не соответствующие нормам, будут снесены.

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