В Узбекистане открылся первый частный вуз

Ташкент, , 17:13 — REGNUM Первый в Узбекистане частный Технический институт Ёджу в Ташкенте (ТИЁТ) начал прием документов, сообщает 3 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на администрацию вуза.

В южнокорейском вузе можно получить образование по пяти направлениям: архитектура и градостроительство, гражданское строительство, альтернативная энергетика, управление бизнесом и туризм. Вступительные экзамены пройдут с 7 по 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года Ташкентский государственный институт востоковедения открыл факультет корееведения, в рамках которого организована работа трех кафедр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открыли факультет корееведения