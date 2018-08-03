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В Узбекистане открылся первый частный вуз

Общество

В южнокорейском вузе можно получить образование по пяти направлениям

В Узбекистане открылся первый частный вуз
nikolayhg
На лекции

Ташкент, 3 августа 2018, 17:13 — REGNUM  Первый в Узбекистане частный Технический институт Ёджу в Ташкенте (ТИЁТ) начал прием документов, сообщает 3 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на администрацию вуза.

В южнокорейском вузе можно получить образование по пяти направлениям: архитектура и градостроительство, гражданское строительство, альтернативная энергетика, управление бизнесом и туризм. Вступительные экзамены пройдут с 7 по 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года Ташкентский государственный институт востоковедения открыл факультет корееведения, в рамках которого организована работа трех кафедр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открыли факультет корееведения

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