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В Узбекистане за два дня от вступительных экзаменов отстранены 711 человек

Общество

Молодой человек пытался сдать экзамен по поддельному паспорту

В Узбекистане за два дня от вступительных экзаменов отстранены 711 человек
Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика. реж Леонид Гайдай. 1965. СССР
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Ташкент, 3 августа 2018, 17:13 — REGNUM  В Узбекистане от сдачи вступительных экзаменов в вузы были отстранены 711 абитуриентов, сообщил 3 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

Молодые люди были замечены в попытке списывания со шпаргалки, телефона, кого-то выгнали за попытку помочь другим поступающим. В генеральной прокуратуре сообщили о молодом человеке, который пытался сдать экзамен за другого абитуриента по поддельному паспорту. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году абитуриенты Узбекистана сдают вступительные экзамены по новым правилам — испытания проходят с 1 по 15 августа в различных вузах страны. Новая система позволит молодым людям поступать сразу в несколько вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Поступление в вузы Узбекистана: будет ли лучше?

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