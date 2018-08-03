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Филиал Астраханского университета планируют открыть в Узбекистане

Общество

Открытие филиала является одной из мер развития рыбоводства

Ташкент, 3 августа 2018, 16:48 — REGNUM  В Узбекистане планируется открыть филиал Астраханского государственного университета, сообщили 3 июля в пресс-службе министерства юстиции со ссылкой на постановление правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию научной деятельности в области рыбоводства».

В документе одобрена программа мер по совершенствованию научной деятельности в сфере рыбоводства на 2018−2021 годы. В республике планируют поддерживать рыбоводство выделением научно-технических грантов и выращиванием различных семейств рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле делегация Самаркандского института экономики и сервиса посетила Приволжский федеральный университет. Стороны договорились реализовывать совместные образовательные программы в формате «двойного диплома».

Читайте ранее в этом сюжете: Приволжский университет и Самаркандский институт внедрят «двойные дипломы»

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