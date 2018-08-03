«Чернобыльцу» в Севастополе дважды дали жильё, но он его так и не получил

Севастополь, , 16:26 — REGNUM Севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние четыре года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья у него до сих пор нет. Об этом 3 августа на пресс-конференции в Севастополе рассказал глава региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз «Чернобыль» Севастополя» Анатолий Олейников.

«В марте 2014 года он стоял в льготной очереди нуждающихся в жилом помещении под номером один, по состоянию на июнь 2018 года, Мушаровский числится под номером 1323», — сообщил Олейников, отметив, что «Союз «Чернобыль» Севастополя» предлагает внести изменения в региональные законы, которые позволят завершить процесс льготного предоставления жилья для «чернобыльцев».

Он также сообщил, что ликвидаторы не могут приобрести себе жильё по жилищным сертификатам, поскольку стоимость квадратного метра в городе-герое значительно выше.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года чернобыльцы организованно оформляли документацию на земельные участки в районе посёлка Дергачи и балки Сарандинаки в Севастополе. 42 человека получили свидетельства на право собственности, а 16 человек до сих пор не могут оформить земельные участки. За кадастрирование, топографическую съёмку они платили сами.

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