В Прикамье сёла обязали взять памятники на баланс

село Усть-Кишерть, Пермский край, , 16:27 — REGNUM В Кишерстком районе Пермского края бесхозными оказались шесть памятников истории. Все они выявлены в рамках проверки по соблюдению законодательства об охране памятников культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В Осинцевском и Усть-Кишертском сельских поселениях имеются незарегистрированные памятники истории местного значения — четыре обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны и два памятника участникам гражданской войны. Надзорное ведомство через суд потребовало от глав сельских поселений взять на учёт памятники. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Решения суда в законную силу не вступили.

Добавим, что в годы Великой Отечественной войны из Кишертского района было мобилизовано на фронт 5850 человек. С войны не вернулись 4576 местных жителей. Только в боях погибли 1472 человека, 343 умерли от ран и болезней, пропали без вести 1580 человек, умерли в плену 26 человек. В Усть-Кишерти в период войны действовал эвакогоспиталь. В селе Осинцево был организован интернат для эвакуированных детей.