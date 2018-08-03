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Севастопольские ликвидаторы чернобыльской аварии намерены жаловаться Путину

Общество

Если местные власти не перестанут игнорировать их законные права

Севастопольские ликвидаторы чернобыльской аварии намерены жаловаться Путину
Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР
Ликвидатор катастрофы в противогазе

Севастополь, 3 августа 2018, 15:48 — REGNUM  Ликвидаторы Чернобыльской аварии в Севастополе требуют изменений в местный законопроект, который мешает им получить земельные участки. Об этом 3 августа на пресс-конференции в Севастополе» сообщил руководитель региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз «Чернобыль» Севастополя» Анатолий Олейников.

Он пояснил, что речь идет о законопроекте о выделении земли бесплатно отдельным льготным категориям, принятом Заксобранием Севастополя в первом чтении.

«К сожалению, согласно этому документу, 14 чернобыльцев из 16 землю не смогут получить. Нами подготовлены поправки в этот документ, чтобы 12 чернобыльцев землю всё-таки получили», — отметил Олейников.

Если этого не произойдёт, отметил он, организация планируется обратиться к Владимиру Путину.

«Президент обещал, что ни один человек при переходе в российское правовое поле не пострадает. Думаю, местные чиновники получат соответствующие разъяснения о том, что федеральный конституционный закон нужно исполнять», — подчеркнул Анатолий Олейников.

Как сообщало ИА REGNUM, многие ликвидаторы Чернобыльской аварии уже четвёртый год не могут получить выделенную землю в Севастополе. По их словам, с приходом Дмитрия Овсянникова на пост губернатора, все процессы были свёрнуты.

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Выделение земельных участков льготникам и бюджетникам
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