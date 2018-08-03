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ХК «Спартак» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Тюменева

Общество

2 августа в Москве скончался олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев

Москва, 3 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Соболезнования родным и близким хоккеиста Виктора Тюменева, скончавшегося 2 августа на 62 году жизни в Москве, выразил хоккейный клуб «Спартак» (Москва). Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в соцсети Twitter.

«Спартак» приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Москве скончался олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев.

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