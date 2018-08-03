McDonald’s наказали на 700 тыс. рублей за продажу еды через окна «МакАвто»

Москва, , 15:38 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вновь нарушило требования техрегламентов при продаже продуктов через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс». Решение о штрафе в размере 700 тыс. рублей принял Арбитражный суд Москвы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве напомнили, что проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, была проведена в конце 2017 года. Как выяснилось, McDonald’s осуществляло продажу своей продукции через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто» при отсутствии деклараций о соответствии на реализуемую продукцию. Компании было вынесено предписание об устранении нарушений, также ООО привлекли к административнйо ответственности.

Не согласившись с доводами управления Роспотребнадзора по Москве, McDonald’s обжаловал действия надзорного органа в Арбитражном суде столицы, однако безуспешно. Очередная проверка в апреле показала, что компания продолжает допускать нарушения. Суд и на этот раз встал на сторону столичного управления о наказании компании за повторно нарушение техрегламентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООО McDonald's было оштрафовано на 550 тыс. рублей за аналогичные нарушения. Оспорить решение о наложении штрафа компании не удалось.

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