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В Ярославской области опровергли информацию об опасном мосте

Общество

Специалисты провели его обследование

В Ярославской области опровергли информацию об опасном мосте
Иллюстрация: Ribinsk.ru
Мост

Рыбинск, Ярославская область, 3 августа 2018, 15:35 — REGNUM  Мост в через реку Черемуху в Ярославской области не представляет опасности, заявили специалисты управления городского хозяйства Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Сообщения в СМИ о разрушении моста через реку Черемуха не соответствует действительности. Об этом заявляют в МБУ «Управление городского хозяйства» Рыбинска. Сразу после информации о якобы обрушающихся «огромных кусков бетона» специалисты управления выехали на место. Они обследовали мостовое сооружение и пришли к выводу, что состояние моста опасений не вызывает.

«В настоящее время мост находится в нормальном рабочем состоянии, ничего критического там нет и не было. Возможный откол штукатурки никак не является показателем разрушения конструкции, серьезного ремонта там не требуется, все работы будут выполнены в течение суток. Никаких рисков и проблем для передвижения граждан и автомобилей нет», — сказал руководитель МБУ «УГХ» Алексей Зубов.

Мостовое сооружение обслуживается в первоочередном порядке, в случае выявления каких-либо нарушений принимаются оперативные меры для их устранения.

Специалисты обращают внимание, что предполагаемое падение штукатурки не может служить основанием для заявлений об обрушении моста.

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Обрушения мостов
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