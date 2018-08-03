ОБСЕ: В Донбассе за семь месяцев погибли почти 30 мирных жителей

Киев, , 15:31 — REGNUM В Донбассе погибли 29 человек среди гражданского населения с начала 2018 года, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, еще 132 мирных жителя были ранены. Данные получены с января по июль 2018 года.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. Украина не намерена прекращать военный конфликт, вкладывая вместо этого огромные средства в развитие оборонной сферы и веля агрессивную риторику.

Также стороны ранее подписали дважды Минские соглашения, однако Киев демонстративно их не выполняет, заявляя, что они нужны были только для того, чтобы лучше вооружить ВСУ в условиях прекращения ведения огня.

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