Пятница, 3 Августа 2018 года
15:43:47 МСК

ОБСЕ: В Донбассе за семь месяцев погибли почти 30 мирных жителей

Общество

Еще 132 человека были ранены

Киев, 3 августа 2018, 15:31 — REGNUM  В Донбассе погибли 29 человек среди гражданского населения с начала 2018 года, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, еще 132 мирных жителя были ранены. Данные получены с января по июль 2018 года.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. Украина не намерена прекращать военный конфликт, вкладывая вместо этого огромные средства в развитие оборонной сферы и веля агрессивную риторику.

Также стороны ранее подписали дважды Минские соглашения, однако Киев демонстративно их не выполняет, заявляя, что они нужны были только для того, чтобы лучше вооружить ВСУ в условиях прекращения ведения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: ОБСЕ за месяц зафиксировала 15 тысяч нарушений перемирия в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить