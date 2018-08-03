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МЧС РФ направило в Пакистан самолет за спасенным альпинистом Гуковым

Общество

31 июля в горах Пакистана был спасён российский альпинист Александр Гуков, который несколько дней ждал помощи

Москва, 3 августа 2018, 15:29 — REGNUM  За российским альпинистом Александром Гуковым, которого 31 июля спасли в горах Пакистана, вылетел самолет Sukhoi Superjet. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«МЧС России направило в Пакистан спецборт Sukhoi Superjet для проведения санитарно-авиационной эвакуации российского альпиниста», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в горах Пакистана был спасён российский альпинист Александр Гуков, который несколько дней ждал помощи. Мужчина получил обморожения, но опасности для его здоровья нет.

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