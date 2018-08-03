В Чечне установили памятную доску в честь погибших полицейских из Саратова

Грозный, , 15:17 — REGNUM В Чечне на церкви, подвергшейся нападению террористов, установлена мемориальная доска памяти старших сержантов полиции Владимира Горского и Кайрата Рахметова. Прикомандированные из Саратовской области полицейские ценой своей жизни остановили боевиков, совершивших нападение на прихожан православной церкви Михаила Архангела.

В мероприятии приняли участие начальник главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов и руководитель ВОГОиП МВД России Владимир Домашев, а также личный состав МВД по Чечне во главе с министром внутренних дел Русланом Алхановым.

Николай Трифонов в ходе торжественной церемонии отметил, что героический подвиг Владимира Горского и Кайрата Рахметова достоин глубокого уважения и является примером беззаветного служения Отечеству. По словам Владимира Домашева, все сотрудники полиции гордятся тем, что в рядах МВД служат «такие храбрые и стойкие ребята».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2018 года четверо террористов совершили вооруженное нападение на прихожан церкви Михаила Архангела. Они расстреляли двоих охранявших территорию храма сотрудников полиции, прикомандированных из Саратовской области, убили одного прихожанина и ранили еще двоих человек.

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Власти Чечни приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших и раненых полицейских. Семьи двоих сотрудников Саратовского УВД, погибших во время нападения боевиков на храм Михаила Архангела в Грозном, получат материальную помощь в размере 1 млн рублей.

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