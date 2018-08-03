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Гей-парад в Израиле стал крупнейшим в истории

Общество

Если верить организаторам

Гей-парад в Израиле стал крупнейшим в истории
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гей-парад

Тель-Авив, 3 августа 2018, 15:15 — REGNUM  Десятки тысяч израильтян приняли участие в гей-параде в городе Иерусалим, сообщает 3 августа Anadolu.

Организаторы акции оценили количество ее участников в 35 тыс. человек, если верить этим цифрам, то данное мероприятие стало самым крупным в истории Израиля мероприятием с участием любителей нетрадиционных сексуальных отношений.

Одновременно с парадом первертов в Иерусалиме прошли демонстрации противников подобных акций. Кроме того, порядка 200 влиятельных раввинов выступили с резким осуждением гей-парадов.

Напомним, парады сексуальных меньшинств распространены во многих так называемых демократических государствах, где под предлогом борьбы за права и свободы меньшинств, происходит подрыв традиционных ценностей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иерусалиме прошел традиционный гей-парад

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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