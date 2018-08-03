Ярославцы и алкоголь: пить или не пить?

Ярославль, , 15:04 — REGNUM Чуть больше трети ярославцев считают, что алкоголь может быть не только безвредным, но более того, полезным для здоровья. Об этом говорят результаты масштабного исследования, проведенного специалистами МКУ «Институт развития стратегических инициатив», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Надо отметить, что в качестве объектов изучения оказались взрослые жители города Ярославля. Опрос проводился на улицах города.

Пагубное влияние потребления алкогольных напитков на здоровье человека известно всем, об этом свидетельствуют результаты опроса. Так, большинство ярославцев (94% опрошенных) согласны с тем, что злоупотребление алкоголем может быть опасным или вредным для здоровья. Вместе с этим чуть больше трети опрошенных (37%) также уверены в том, что положение о вреде употребления алкоголя верно не всегда.

Ярославцам предложили назвать алкогольные напитки и потребляемое количество, которое, по их мнению, безвредно для здоровья человека. Итак, согласно ответам респондентов, каждый десятый уверен, что один бокал вина (12%) или любой другой алкоголь в малых дозах (11%) не скажутся на здоровье человека. 7% респондентов также уверены в безвредности крепких напитков (водка, коньяк, виски и др.), но в малых дозах (50−100 граммов). Другие ответы: 4% опрошенных считают безобидным выпить до литра пива, 2% — 1 бокал шампанского или 2 бокала вина, и лишь 1% опрошенных считают, что можно выпить 500−800 граммов водки без ущерба здоровью.

Мужчины больше склонны верить в миф о безвредном алкоголе. Такую же точку зрения разделяют опрошенные в возрасте до 35 лет.

В ходе исследования было выявлено, что респонденты пенсионного возраста чаще убеждены в безвредности крепких напитков в ограниченных дозах, тогда как молодая часть опрошенных верит безвредности потребления пива.

Респонденты среднего и пенсионного возраста в большей степени склоны видеть пользу алкогольных напитков, нежели молодые люди. В частности, ярославцы назвали следующие «обстоятельства», при которых употребление алкоголя может положительно влиять на здоровье человека: заболевание (10% опрошенных), стресс (5%), переохлаждение (2%). В большей степени ярославцы считают, что употребление алкогольных напитков благотворно скажется на здоровье человека в случае лечения или профилактики различных болезней. Например, респонденты говорили о пользе алкоголя при простуде, лечении болезней желудка, онкологии, низком гемоглобине в крови, приступе бронхиальной астмы, сердечных приступах и после хирургического вмешательства. Респонденты давали и другие ответы на приведённый выше вопрос, однако они называли не столько обстоятельства, сколько повод для употребления алкоголя: праздники, торжества (12%) и отдых (4%).

Так, каждый десятый опрошенный житель Ярославля (8%) считают, что 100−200 мл вина оказывает положительное воздействие на здоровье человека. Другие мнения: до 50 г и до 100 г крепкого алкоголя (водка, коньяк, виски и др.) может пойти на пользу здоровью человека. Подобным образом ответили 4% и 2% респондентов соответственно. Также 2% опрошенных уверены в пользе употребления водки до 200 г.

Анализ данных показывает, что наиболее безвредным, а порой даже полезным спиртным напитком чаще всего ярославцы считают вино. Вместе с этим респонденты часто говорят и о пользе крепких напитков. Это может быть связано с укоренившимися мифами об алкоголе, такими как «алкоголь лечит простуду», «алкоголь снимает стресс», «алкоголь обладает согревающим эффектом». Практически все опрошенные ярославцы (95%) считают, что у них нет проблем, связанных с употреблением алкогольных напитков. Однако всё-таки 5% респондентов признались в том, что иногда чрезмерно употребляют алкогольные напитки. Как и предполагалось, чаще всего чрезмерно употребляют спиртное мужчины (67% против 33%). По возрасту получилось следующее распределение: до 35 лет — 11%, от 35 до 59 лет — 72%, от 60 лет и старше — 17%. Таким образом, согласно данным опроса, чаще всего злоупотребляют алкогольными напитками мужчины среднего возраста.

Вызывает беспокойство факт, что каждый шестой респондент (17%) признался, что имеет серьезные проблемы с употреблением алкоголя в семье, и это явилось причиной возникновения заболеваний. Чаще всего респонденты, живущие в Заволжском районе, указывали на наличие в их семьях родственников, злоупотребляющих алкогольными напитками.

Как отмечают авторы исследования, большинство ярославцев-респондентов (85%) ограничили бы себя в потреблении алкогольных напитков или же вовсе прекратили выпивать при диагностировании у них заболеваний, связанных с воздействием алкоголя. Тем не менее значительная часть опрошенных, каждый десятый (12%), проигнорировали бы такое заключение.